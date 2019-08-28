Порье пообещал дочке отобрать пояс у Нурмагомедова

Американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым опубликовал видеоролик со своей дочкой. На записи спортсмен обещает ребёнку привезти домой чемпионский пояс россиянина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier) 27 Авг 2019 в 8:53 PDT В ответ на возгласы дочери о том, что «папочка — чемпион», Порье в видео, выложенном на его странице в Instagram, обещает привезти для неё пояс, обладателем которого в настоящее время является Нурмагомедов.

Поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе 30-летний американец проведёт со своим ровесником из России 7 сентября в Абу-Даби. Порье за свою карьеру имел 25 побед и пять поражений, а Нурмагомедов 27 побед.

Как писал News.ru, ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой против Дастина Порье. По словам россиянина, «мы сделаем всё как обычно, вылетим на охоту и поймаем добычу».