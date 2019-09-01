«Упаковку чупа-чупсов ему подарите»

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко резко высказался в сторону бронзового призера Гран-при Pride Fighting Championships Сергея Харитонова.
В инстаграме он выложил пост, в котором возмутился словам бойца турнира Bellator о том, что собирается подраться с Федором Емельяненко.
"Вот вам и Сережа Харитонов, который кричит, что он патриот России. Пачку сосательных леденцов больших ему подарите, пусть тренируется", — написал Емельяненко.
Ранее чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил ирландского экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора с американским временным чемпионом организации Дастином Порье.