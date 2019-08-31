Хабиб сравнил Макгрегора с Дастином Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил временного чемпиона организации Дастина Порье с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором , передает MMA Fighting.

С ирландцем россиянин встретился в титульном бою в октябре прошлого года. Нурмагомедов одержал победу и стал чемпионом UFC. 7 сентября он будет защищать чемпионский пояс в бою с американцем. поединок пройдет в Абу-Даби в рамках UFC 242.

"Не понимаю, почему продолжают говорить о Макгрегоре. Когда он побеждал последний раз? Я не хочу о нем говорить. Есть Порье, так что давайте рассуждать о чем-то реальном.

Думаю, оне более совершенный боец, чем Макгрегор. Порье победил многих сильных легковесов, и в то же время не помню, когда Конор выигрывал бой с легковесом. Думаю, он побил лишь Сауля Альвареса. Это его единственная победа за долгое время. Именно поэтому думаю, что Порье гораздо сильнее, чем Конор", — заявил Нурмагомедов.