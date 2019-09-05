Харитонов сделал заявление перед боем Хабиба и Порье

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов поделился мнением о бое между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Дастином Порье.

"Порье давно выступает в октагоне, не сомневаюсь, что это сильный боец. Правда, не могу что-то конкретное сказать о нем. Что касается поединка с Нурмагомедовым, то, естественно, буду смотреть и болеть за Хабиба", — цитирует Харитонова Mosregtoday.

Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора . Напомним, поединок состоится 7 сентября.

Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не испытывает проблем со сгонкой веса перед поединком против американца Дастина Порье.