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Друг Хабиба хочет выйти в октагон с Макгрегором 

Газета.Ru + ещё 13 5 часов назад
Друг Хабиба хочет выйти в октагон с Макгрегором
Фото: ТАСС
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов хочет встретиться в октагоне с экс-чемпионом организации в двух дивизионах Конором Макгрегором, передает ТАСС.
Ожидается, что россиянин вернется к боям на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Соперником россиянина станет дебютант организации британский боец Лерон Мерфи.
"Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. Артем Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего уровня", — заявил Тухугова.
В последний раз боец UFC выходил в октагон 14 мая 2016 года на турнире UFC 198. Тогда он уступил Ренато Карнейро раздельным решением судей.
Всего за карьеру в промоушене россиянин выиграл три боя из четырех.
Ранее Олег Тактаров прокомментировал отказ чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова разговаривать с прессой.
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MMA , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Олег Тактаров , Зубайра Тухугов , ИТАР-ТАСС
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