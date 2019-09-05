Друг Хабиба хочет выйти в октагон с Макгрегором

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов хочет встретиться в октагоне с экс-чемпионом организации в двух дивизионах Конором Макгрегором , передает ТАСС.

Ожидается, что россиянин вернется к боям на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Соперником россиянина станет дебютант организации британский боец Лерон Мерфи.

"Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. Артем Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего уровня", — заявил Тухугова.

В последний раз боец UFC выходил в октагон 14 мая 2016 года на турнире UFC 198. Тогда он уступил Ренато Карнейро раздельным решением судей.

Всего за карьеру в промоушене россиянин выиграл три боя из четырех.