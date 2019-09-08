Нурмагомедов прокомментировал победу над Порье

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242, состоявшегося в Абу-Даби. Слова спортсмена прозвучали в эфире «Первого канала».

«Спасибо богу, отцу, Хавьеру Мендесу. Все, что у меня есть — это все благодаря моей команде. Спасибо всем. Спасибо и Дастину. Спасибо всем, кто приехал из России, из Дагестана и всех стран СНГ», — заявил Нурмагомедов.

Кроме того, российский боец ответил на вопрос о следующем сопернике. «Будет ли это Тони Фергюсон? Дайте мне пару дней отдыха. У меня немного болит плечо», — сказал он.

В главном бою турнира UFC 242, проходившего в Абу-Даби в ночь на 8 сентября, 30-летний Нурмагомедов досрочно победил Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде. После окончания поединка соперник россиянина не сдержал слез. Это поражение стало для американца шестым в карьере при 25 победах (еще один бой был признан несостоявшимся).

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, Порье лишился статуса временного чемпиона. Российский спортсмен остается непобежденным, выиграв все 28 поединков в карьере.