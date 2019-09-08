Роскосмос поздравил Хабиба с победой

Сообщение опубликовано на официальной странице в Twitter.
«Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой», — говорится в публикации.
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой! pic.twitter.com/VDnNojSRu5— РОСКОСМОС (@roscosmos) 8 сентября 2019 г.
Россиянин победил американца Дастина Порье вчера на турнире в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.