Лучше Месси и Роналду: сколько зарабатывает Хабиб

Хабиб зарабатывает полмиллиона за минуту. Даже Месси и Роналду так не могут

Поговаривают, в Абу-Даби показатели у Нурмагомедова повысятся ещё больше.

«Хорхе может говорить обо мне что угодно, но, если бы он не был таким невоспитанным грубияном, ему следовало бы сказать мне спасибо за то, что дал ему заработать так много, — комментировал Бен Аскрен легендарный проигрыш на UFC 239. — Именно я сделал его таким популярным. Я позволил ему показать лучшее, на что он способен — всё в порядке, это часть игры. Мы были самым ожидаемым поединком в самом большом карде года, и всё это явно не потому, что Хорхе решил пропустить две пресс-конференции перед мероприятием. Раскрутка нашего поединка — исключительно моя заслуга. Так что Масвидаль должен поблагодарить меня за то, что я сделал его богатым и знаменитым за считаные секунды».

Только вдумайтесь: за пять секунд в клетке ставший звездой вечера Масвидаль заработал… $ 200 тыс. ! Этот интересный факт вкупе с надвигающимся главным боем года подталкивает порассуждать о том, как с показателем «деньги/минута» обстоят дела у Хабиба Нурмагомедова и других звёзд мирового спорта.

Остановись, мгновение, ты прекрасно!

За супербой с Макгрегором Орлу поступило на счёт около $ 2 млн Но есть одно «но»: эта сумма не включает спонсорские выплаты, турнирные бонусы и проценты с продаж платных трансляций. Западные СМИ подсчитали, что, если учитывать все параметры, Хабиб благодаря бойне в Лас-Вегасе стал богаче на $ 10 млн Несколько нехитрых арифметических действий дают поразительный результат:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 3 Сен 2019 в 7:30 PDT 4 раунда -> 18 минут -> $ 550 тыс. за минуту.

И это после $ 210 тыс. за доминирование над Эдсоном Барбозой (3 раунда -> 15 минут -> $ 14 тыс. за минуту), что также является средним гонораром за бой будущего соперника Орла Дастина Порье, и $ 500 тыс. за исторический «титульник» с Элом Яквинтой (5 раундов -> 25 минут -> $ 20 тыс. за минуту).

Аргументов в пользу не только резко возросшей узнаваемости Нурмагомедова, но и его значимости в развитии промоушена много. И эти цифры — одни из них.

«Как мне удаётся оставаться нормальным человеком при такой популярности? Это не зависит от того, что я родом из Дагестана, у нас тоже есть плохие люди. Я много размышляю о религии — она мне очень помогает. Да и в детстве я получил от родителей правильные ценности», — старается не обращать внимания на деньги Хабиб.

Круче Месси и Роналду. Но не Конора…

По этому показателю Орёл опережает Роналду и Месси. Но проигрывает Мейвезеру и Конору. Летом важность фигуры Нурмагомедова признал журнал Forbes. Издание назвало Хабиба самым успешным российским представителем шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. На составление списка влияли доход участников (с июня 2018 по май 2019 года) и их популярность (упоминания в СМИ, запросы в поисковиках и количество подписчиков в социальных сетях) — позади остались певица Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин

Выходя на мировые рейтинги, Хабиб (официальный доход которого за год, по информации Forbes, составил $ 11,5 млн) теряется среди денежных глыб от мира спорта. Здесь царят футбольные боги современности.

2. Криштиану Роналду (общий доход: $ 109 млн — зарплата/призовые: $ 65 млн);

Но, даже несмотря на такие состояния, по показателю «деньги/минута» португальцу и аргентинцу тяжело тягаться с Орлом. Числа показывают, что КриРо (38 матчей -> 3432 минут -> $ 18,9 тыс. за минуту) и Лео (38 матчей -> 3550 минут -> $ 26 тыс. за минуту) даже рядом не стоят с Хабибом в этом критерии.

Не забываем и о звёздах боевых видов спорта.

Сауль Альварес на четвёртом месте традиционного рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Канело за бой с Дэниелом Джейкобсом пополнил банковский счёт на $ 35 млн (12 раундов -> 36 минут -> около $ 1 млн за минуту).

Флойд Мейвезер — царь горы. Money в 2015-м заработал за супербой с Мэнни Пакьяо $ 300 млн Это $ 8,4 млн за минуту. Безумие, не иначе!

Заклятый соперник Нурмагомедова тоже не бедствует. Отбросим боксёрское шоу с Флойдом — Конор за проигранный бой с Орлом получил $ 32 млн, что равняется 1,7 млн за минуту… Хабибу есть к чему стремиться.

Внимание, роуминг! В Эмиратах минуты дороже

«Мы счастливы от нового условия, ведь о лучшем и не могли подумать! Самые быстрые переговоры… И вот эта сделка стала одной из самых крупных в истории UFC. Сегодня Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом. Бой с Порье в Абу-Даби будет словно показательное выступление принца перед своим народом, будто он вернётся домой», — комментировал новый контракт клиента с промоушеном менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

В новом контракте от промоушена было много приятных пунктов, среди них — следующие условия:

— За бой с Дастином Порье Хабиб получит не меньше, чем за противостояние с Конором. — Нурмагомедова впредь ждёт больший процент от продажи платных трансляций. — За реванш с Макгрегором сумма гонорара будет существенно отличаться от оплаты за другие поединки.

Поначалу в первый пункт верилось с трудом. Бой с Конором стал исключением, чудом, которое стало возможно именно благодаря личности скандального ирландца. В подтверждение этой догадки эксперты приводили топ-5 самых продаваемых событий в истории UFC, где Печально Известный в одиночку правит балом.

Казалось бы, как Хабиб сможет урвать больший куш на известном лишь поклонникам смешанных единоборств Дастине Порье.

Оказывается, сможет… В ситуацию внёс ясность отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов , заговоривший только о фиксированных $ 6 млн:

«Гонорар сына будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. За Макгрегора заплатили маловато — мы сейчас лучшие… Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими! И мы популярны, о чём прекрасно знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как — Хабиба», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

… До боя же в Абу-Даби остались считанные сутки. И, если всё пойдет по плану команды чемпиона, в следующем бою финансовые показатели станут еще выше. Глядишь, и сам Макгрегор позавидует.