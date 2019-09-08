Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба в Абу-Даби

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не оставил никаких шансов своему сопернику Дастину Порье в поединке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Великолепная победа Хабиба, никаких шансов не оставил. Поздравляю его отца, Абдулманапа. Это великолепная победа и его заслуга", — цитирует ТАСС Кадырова.

Ранее сообщалось, что Кадыров присутствовал на турнире UFC 242, который накануне состоялся в Абу-Даби.

Нурмагомедов одолел Порье удушающим приёмом в третьем раунде, таким образом он во второй раз защитил титула чемпиона UFC. В послужном списке 30-летнего россиянина теперь 28 побед и ни одного поражения. Следующим его соперником должен стать американец Тони Фергюсон.

Как писал News.ru, Нурмагомедов обещал отдать деньги от продажи своей футболки с боя с Порье в благотворительный бой своего соперника.