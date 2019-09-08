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Нурмагомедов объяснил прыжок из клетки 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Нурмагомедов объяснил прыжок из клетки
Фото: USA TODAY USPW
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объяснил, почему после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.
Нурмагомедов заявил, что выпрыгнул из клетки от радости. «Если вы никогда не соревновались на таком высоком уровне и не побеждали, то я не думаю, что поймете меня», — добавил он. При этом боец отметил, что планирует прекратить подобные прыжки, так как на него смотрят дети, а их нужно учить уважительному поведению.
В главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов досрочно победил Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде. Он одержал 28-ю победу в карьере и во второй раз защитил титул чемпиона в легкой весовой категории.
После поединка он выпрыгнул из октагона, отпраздновал победу со своей командой и вернулся в клетку. Российский боец повторил свою выходку 2018 года, когда он после победы над ирландцем Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и спровоцировал массовую драку.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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