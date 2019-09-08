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Боец Дацик заявил, что заранее знал исход поединка Нурмагомедова и Порье 

RT на русском + ещё 56 14 часов назад
Боец Дацик заявил, что заранее знал исход поединка Нурмагомедова и Порье
Фото: RT на русском
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал исход главного боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
«Бой я не смотрел, однако результат знаю. Получилось всё, как я и говорил: удушающий в третьем-четвёртом раунде. Если бы чудо случилось, я бы посмотрел поединок в записи. А так — неожиданностей не случилось, зачем мне смотреть, если и я так всё знал», — цитирует Дацика «Спорт-экспресс».
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
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