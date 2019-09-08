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«Хабиб— сила. Еще раз доказал это». Как мир отреагировал на победу Нурмагомедова 

360tv.ru 2 часа назад
Как мир отреагировал на победу Нурмагомедова
Фото: ТАСС
В Абу-Даби (ОАЭ) 7 сентября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился на ринге с американцем Дастином Порье. Этот поединок стал главным боем вечера. Сразу пять хэштегов, посвященных этой встрече, попали в раздел «актуальные темы» в Twitter. За поединком следил весь мир. Нурмагомедов вновь смог защитить титул чемпиона UFC в легком весе. О том, как мир отреагировал на победу российского бойца — в материале «360».
Чемпионский поединок
В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Специально к этому спортивному событию на острове Яс был построен стадион. Главным боем вечера стал чемпионский поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
За поединком этих двух спортсменов следили не только поклонники смешанных единоборств, кажется, что весь мир затаив дыхание ждал кульминации поединка. В социальной сети Twitter хэштэги с именами бойцов, а также упоминанием UFC 242 быстро поднялись в разделе «актуальные темы».
Соревнование состоялось вечером 7 сентября. Титульный бой Нурмагомедова с Порье стал для российского спортсмена 28 за его карьеру в смешанных единоборствах. За плечами у 30-летнего Порье к этому поединку уже был 31 профессиональный бой.
Поединок завершился в третьем раунде. Нурмагомедов выиграл бой с американцем приемом удушения.
Стоит отметить, что первые два раунда также прошли с преимуществом Нурмагомедова.
Российский боец выиграл 28 встреч в смешанных единоборствах и остался непобедимым. У Порье теперь шесть поражений.
«Многие пытались, ни один не смог. Смотреть бои Хабиба просто потрясающе. Спокойствие, контроль, способность сломать волю соперника к соревнованиям просто завораживают», — написал в Twitter американский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории Дерек Брансон.
Поклонники Нурмагомедова выражали свою поддержку бойцу в социальных сетях еще до начала боя, а после победы Хабиба пользователи публикуют множество постов с поздравлениями российского бойца.
«Уважение … Оценка спорта. Искреннего успеха», — писали иностранные поклонники смешанных единоборств в Twitter.
Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Пояс Нурмагомедов защитил и в прошлом году, когда состоялся его знаменитый поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
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Комментарии12
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта
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