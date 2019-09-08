Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба

Александр Емельяненко рассказал о слабых сторонах Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко , поздравив Хабиба Нурмагомедова с защитой титула чемпиона UFC в легком весе, рассказал, какие слабые стороны есть у непобедимого пока бойца смешанных единоборств.

«Хочу поздравить Хабиба с заслуженной победой. Хабиб — молодец, чемпион. Нелегкий был бой, я вчера переживал, кричал перед телевизором, осип. Хабиб заставил понервничать, но в итоге все загородилось радостью за тебя, когда ты выиграл», — заявил Емельяненко в Instagram.

По его мнению, к боям с Нурмагомедовым будут сейчас готовиться тщательнее, его будет изучать весь бойцовский мир, и к поединкам начнут готовиться и «борцы», и «ударники». Емельяненко выразил мнение, что у него «отстает» ударная техника.

«Сейчас будут стараться затягивать ударники — стараться перетерпеть бой, научиться хоть как-то защищаться от борьбы, стараться его побить в стойке, используя его более слабую сторону. Как борец он безупречен — переводит, контролирует, изматывает соперника. Теперь ему нужно подтянуть ударную технику, если он собирается боксировать с Флойдом Мейвезером. Надо уделять внимание боксу и работать», — заявил Емельяненко.

Емельяненко в ночь на воскресенье победил американца Дастина Порье удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.