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«Реванш в Москве»: Конор бросил новый вызов Хабибу 

Газета.Ru 39 минут назад
Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC — в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде. «Газета.Ru» — о том, что ждет Нурмагомедова дальше.

28-0

7 сентября в Абу-Даби состоялся вечер профессиональных боев UFC 242, хедлайнерами которого стали чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье. В третьем раунде россиянин провел успешный удушающий прием, заставив соперника сдаться и сумев одержать досрочную победу.
Поединок с первых секунд перешел под контроль Нурмагомедова, который из раза в раз успешно запирал Порье у сетки и переводил того в партер, используя свои сильные стороны. Из восьми попыток тейкдаунов у Хабиба прошли семь, у американца — ни одного.
Несмотря на доминирующее превосходство россиянина, во втором раунде Порье, обладающий хорошими боксерскими навыками, сумел потрясти чемпиона, выбросив серию из пяти ударов и фактически отправив Хабиба в стоячий нокдаун. Нурмагомедов спасся в борьбе, попутно открыв рассечение под глазом у соперника. Регулярно находясь на грани досрочной сдачи, к третьему раунду Дастин выглядел довольно изможденным.
Так или иначе, но тейкдаун Хабиба на старте третьей пятиминутки едва не обернулся поражением россиянина: Порье поймал Нурмагомедова на удушающий прием гильотину, но тот разорвал плотный захват менее чем за минуту.
«Я вообще не испугался, заставить Хабиба сдаться таким образом — это вообще нереально. Хабиб — киборг», — сказал тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес после боя.
Вернувшись в положение полного контроля в партере — маунт — Хабиб продолжил избивать Порье. Более половины ударов Нурмагомедова (41 из 77) были акцентированными, когда как у американца этот показатель дошел лишь до 30 процентов. Перебил россиянин соперника не только качеством, но и количеством, причем действуя преимущественно в партере, поэтому боксерская база Порье не пригодилась.
Окончательно измотав соперника, Нурмагомедов у сетки вошел в контроль и забрал спину с шеей Порье, проведя удушающий. Орел во второй раз в карьере защитил пояс и довел свой профессиональный рекорд до 28 побед при нуле поражений.
«Я заслуживаю быть первым номером pound-for-pound (рейтинг бойцов UFC вне зависимости от категорий, который сейчас возглавляет Джон Джонс. — «Газета.Ru»). Я заслуживаю этого. Я ни разу не проигрывал», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Судейский скандал

Несмотря на уверенную победу и бонус за лучшее выступление вечера, не все у Хабиба (а точнее — у его команды) получилось в Абу-Даби. Кард турнира состоял преимущественно из российских бойцов и непосредственно близких друзей Нурмагомедова, поэтому отдыхать тренерам чемпиона Абдулманапу Нурмагомедову и Хавьеру Мендесу не приходилось.
Так, одним из наиболее спорных моментов вечера стала ничья Зубайры Тухугова и Лерона Мерфи. Российский боец в последний раз дрался в 2016 году, после чего его несколько отстраняли то за допинг, то за драку с Конором Макгрегором. Оставаясь при этом приближенным Хабиба, который добился того, чтобы Зубайру не увольняли из UFC после инцидента с ирландцем, Тухугов получил бой, но не с самым сильным соперником.
Шесть раз Зубайра успешно перевел англичанина в партер и опередил того по проценту акцентированных ударов, хотя в количестве уступил почти в два раза. Победа, судя по современной трактовке базовой ценности тейкдаунов и ударов, должна была очевидно отходить Тухугову, но судьи в конечном итоге присудили ничью.
Заставил понервничать Хабиба его другой близкий товарищ — Ислам Махачев. Единогласным решением судей он победил бразильца Дави Рамоса и увеличил свою победную серию до шести побед подряд. Что интересно, бой получился достаточно близким и тяжелым для россиянина, напоминавший прошедший поединок на UFC в Санкт-Петербурге, где Ислам с трудом переборол Армана Царукяна.
Эта победа позволит Махачеву подняться в рейтинге и рассчитывать на более статусного соперника (не исключено, что им станет Ирландский дракон — Пол Фелдер), но Хабиб с друзьями в один вечер больше драться не хочет.
«Больше не хочу драться на одном турнире с друзьями. Это очень давило. Ислам дрался, после Ислама был Эдсон Барбоза, и я даже не разогрелся. Зуба дрался. Больше так не хочу. Увидели плюсы и минусы. Минусов больше», — уверен Нурмагомедов.

Конор или Фергюсон?

Президент UFC Дана Уайт неоднократно говорил, что следующим соперником Хабиба в случае успешной защиты станет американец Тони Фергюсон, с которым у россиянина несколько раз срывались поединки. После победы Нурмагомедова Уайт, правда, добавил, что этот бой состоится только в том случае, «если Тони согласится». Причин для отказа у того нет — Эль Кукуй идет на серии из 12 побед и перебил всех топов легкого веса, и последним остался Хабиб. Фергюсон, к тому же, один из тех бойцов, которые принимают каждый поединок, поэтому сейчас, вероятнее всего, UFC остается определиться с место и временем.
Однако после боя с Порье на Хабиба появился еще один претендент. Макгрегор, которого Нурмагомедов со скандалом победил осенью прошлого года, вновь изъявил желание подраться с россиянином, причем — на его территории.
«Назначьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор в своем твиттере.
Несмотря на громкое заявление ирландца, у него не осталось регалий для того, чтобы рассчитывать на титульный бой и конкретно на этот реванш. В последний раз Макгрегор побеждал почти три года назад, а за последний год отклонил массу поединков.
Маловероятно, что третья защита Хабиба пройдет в Москве и в этом году, поскольку восстановление Нурмагомедову дается традиционно непросто. Его ближайшим соперником, как признался россиянин, станет «двойной чизбургер со стейком и соком», и только через пару дней он сможет вернуться к мыслям о боях.
Важно и то, что теперь Хабиб справедливо может претендовать на звание лучшего российского бойца в истории. Он установил новый рекорд для России, одержав 28-ю победу подряд. Предыдущее достижение принадлежало Федору Емельяненко.
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Комментарии
MMA , Статьи , Джон Джонс , Дана Уайт , Арман Царукян , Пол Фелдер , Конор Макгрегор , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко , Зубайры Тухугов , Ислам Махачев , Газета.Ru
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