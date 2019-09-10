Фергюсон рассказал о конфликте с Хабибом в отеле

Претендент на титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон рассказал о конфликте, произошедшим между ним и Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMAjunkie.

Американский боец поведал о давней истории, когда команда представителя Дагестана окружила его в лобби отеля и пыталась запугать.

"Я сказал: чувак, что за дела? Эти ребята являются просто кучкой чертовых задир. Мы с менеджером Хабиба не так давно обменялись парой слов. Он понимает, с кем имеет дело. Я в такие игры не играю", — сказал Фергюсон.