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Фергюсон рассказал о конфликте с Хабибом в отеле 

Газета.Ru + ещё 43 3 часа назад
Фергюсон рассказал о конфликте с Хабибом
Фото: ТАСС
Претендент на титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон рассказал о конфликте, произошедшим между ним и Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMAjunkie.
Американский боец поведал о давней истории, когда команда представителя Дагестана окружила его в лобби отеля и пыталась запугать.
"Я сказал: чувак, что за дела? Эти ребята являются просто кучкой чертовых задир. Мы с менеджером Хабиба не так давно обменялись парой слов. Он понимает, с кем имеет дело. Я в такие игры не играю", — сказал Фергюсон.
Ранее сообщалось, что наставник Нурмагомедова Хавьер Мендес восхитился отцом Хабиба.
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