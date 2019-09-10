Фергюсон намекнул на бой с Хабибом в декабре

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Тони Фергюсон анонсировал возможный бой в декабре с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает ESPN. Американский боец смешанного стиля решительно настроен на декабрьский бой против российского спортсмена. "История наших взаимоотношений сделала меня голодным по бою с Хабибом. Мы дадим ему гамбургеры и все остальное. Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре. Защищай титул или освобождай его, я серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что ты боишься драться со мной", — сказал Фергюсон. Ранее сообщалось, что Фергюсон рассказал о конфликте с Хабибом в отеле.

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