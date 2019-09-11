Нурмагомедова обошли в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов занимает второе в рейтинге Ultimate Fighting Championship (UFC) без учета весовых категорий.
Лидерство в рейтинге взял Джон Джонс из США, чемпион в полутяжёлом весе, на третьем месте тоже американец — Генри Сехудо, обладатель поясов в легчайшем и наилегчайшем весах. Бывший лидер UFC Даниэль Кормье потерял титул, проиграв бой Стипе Миочичу. Рейтинг опубликован на сайте организации.
Как писал News.ru ранее, боец Ultimate Fighting Championship Тони Фергюсон бросил вызов чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову. Фергюсон, как и Нурмагомедов, уже 12 боёв не знает поражений.