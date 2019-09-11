Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Хабиба обошли в рейтинге UFC 

News.ru + ещё 55 1 час назад
Нурмагомедова обошли в рейтинге UFC
Фото: Andy Rowland/imago-images.de
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов занимает второе в рейтинге Ultimate Fighting Championship (UFC) без учета весовых категорий.
Лидерство в рейтинге взял Джон Джонс из США, чемпион в полутяжёлом весе, на третьем месте тоже американец — Генри Сехудо, обладатель поясов в легчайшем и наилегчайшем весах. Бывший лидер UFC Даниэль Кормье потерял титул, проиграв бой Стипе Миочичу. Рейтинг опубликован на сайте организации.
Как писал News.ru ранее, боец Ultimate Fighting Championship Тони Фергюсон бросил вызов чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову. Фергюсон, как и Нурмагомедов, уже 12 боёв не знает поражений.
Лучшие моменты Премьер-лиги
News.ru: последние новости
Тяжеловес Смоляков дисквалифицирован после провала двух допинг-тестов Тяжеловес Смоляков дисквалифицирован после провала двух допинг-тестов Рогозин в папахе поздравил Нурмагомедова с победой Рогозин в папахе поздравил Нурмагомедова с победой Салихов одним ударом нокаутировал француза Салихов одним ударом нокаутировал француза
MMA , Тони Фергюсон , Джон Джонс , Стипе Миочич , Хабиб Нурмагомедов , Генри Сехудо , Даниэль Кормье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер сборной Косово отреагировал на поражение от Англии
Тренер сборной Косово отреагировал на поражение от Англии
Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота
Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота
«Я начал сходить с ума»: Малкин рассказал о жизни в США
«Я начал сходить с ума»: Малкин рассказал о жизни в США
«Все оскалились»: Ковалев оценил жизнь в России
«Все оскалились»: Ковалев оценил жизнь в России23
Бекхэм позвал Месси в свой клуб
Бекхэм позвал Месси в свой клуб
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение