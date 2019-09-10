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«Ленивый и однообразный»: Фергюсон раскритиковал Хабиба 

Газета.Ru 6 часов назад
«Ленивый и однообразный»: Фергюсон раскритиковал Хабиба
Фото: Газета.Ru
Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за стиль ведения боя. Американец также вспомнил о стычке с действующим обладателем титула в легком весе и намекнул на то, что их поединок может состояться уже в декабре.
Будущее российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после победы над Дастином Порье фактически оказалось заранее решенным — следующим соперником Орла должен стать первый номер рейтинга легковесов Тони Фергюсон. Несмотря на то, что последний бой Хабиба прошел меньше недели назад, Эль Кукуй (прозвище Фергюсона — «Газета.Ru») уже наметил даже конкретную дату — декабрь этого года.
Американец вспомнил, что некоторое время назад у него были разногласия с командой Нурмагомедова. По словам Фергюсона, когда он регистрировался в отеле, его окружили Нурмагомедов и его команда, а вскоре после этого Хабиб и его менеджер Али Абдель-Азиз пытались его запугать. Тони не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.
«У нас были стычки с командой Хабиба. В отеле они подошли ко мне. Я сказал: чувак, что за дела? Затем, чуть позже, мы с командой снова столкнулись с ними. Я сказал: серьезно? Эти парни — просто кучка хулиганов. Эти конфликты заставили меня проголодаться перед боем с Хабибом. Мы с Абдель-Азизом не так давно обменялись парой слов. Он понимает, с кем имеет дело. Я в такие игры не играю», — приводит слова Тони ESPN.
Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби прошел номерной турнир UFC 242, в главном поединке которого Нурмагомедов задушил Порье и во второй раз защитил чемпионский пояс. После этого Хабиб в своем инстаграме неоднократно публиковал фотографии еды — частая привычка бойцов, которые теряют большую массу тела во время подготовки к бою. Фергюсон не оставил без внимания и этот факт, подчеркнув, что хочет драться с россиянином на UFC 245, который состоится 14 декабря в Лас-Вегасе.
«Мы позволим съесть ему гамбургеры и все остальное. Наслаждайся этим. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре. Он должен принять бой. Защищай титул или потеряешь его, я серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что боишься драться со мной и уходи. В этом случае можешь делать, что хочешь. Если нет, то я хочу драться. Я устал выступать раз в год. Хочу драться в декабре, — добавил Фергюсон.
Встреча Хабиба и Фергюсона является одной из наиболее ожидаемых в бойцовским мире на сегодняшний день. Между собой они должны были подраться четырежды, но каждый раз поединки срывались. Несмотря на то, что Нурмагомедов в очередной раз подтвердил статус сильнейшего бойца легкого веса благодаря победе над Порье, этот бой нисколько не впечатлил Фергюсона. Он считает, что чемпион показал «ленивое» выступление.
«Каким мне показался Хабиб? Ленивым и однообразным. Я понимаю, что оба бойца перенервничали. Само собой, Хабиб победил, он оказывал давление на Дастина, а тому нечем было ответить. Хвалю Хабиба за победу, но, как я уже сказал, он показал ленивое выступление», — сказал Фергюсон в шоу Ариэля Хельвани.
Эль Кукуй уверен, что знает, как «одолеть этого титана».
«Мне достаточно оставаться самим собой в клетке, забрасывая его градом ударов руками и ногами, коленями и локтями. Хабиб придавливает оппонентов к сетке, но почти ничего не делает, поддерживая минимальную активность, словно он мокрое одеяло. Так мы называем людей в джиу-джитсу, которые засиживаются в одной позиции. Однако Хабиб действительно умеет эффективно прессинговать своих оппонентов, хотя мне его стиль и кажется довольно скучным», — считает Эль Кукуй.
35-летний Фергюсон вполне мог подраться с Хабибом уже в сентябре, однако в то время, когда разыгрывался титул временного чемпиона, в прессу просочилась информацию о проблемах Тони с психикой, из-за чего UFC отстранил его на неопределенный срок, а пояс ушел к Порье, победившему Макса Холлоуэйя. Уже спустя три месяца Фергюсон вернулся в клетку, в зрелищном поединке одолев ветерана лиги Дональда Серроне и вернув себя в чемпионскую гонку — президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб будет драться с Тони.
Если бой Нурмагомедова и Фергюсона все-таки состоится, то, вероятнее всего, станет рекордным для UFC по многим денежным показателям. Хабиб уже поставил уникальное достижение, выбив себе контракт на $6 млн за поединок с Порье — это рекордный гарантированный гонорар, который главный бойцовский промоушен мира когда-либо выплачивал. А если бой пройдет еще и в Лас-Вегасе, то суммы могут существенно возрасти как у Хабиба, так и у Фергюсона.
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Комментарии1
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Дана Уайт , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Серроне , Газета.Ru
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