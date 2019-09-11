Порье хочет реванша с Конором 

Американский боец Дастин Порье заявил о желании провести с экс-чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором реванш.
Напомним, бойцы встречались 27 сентября 2014 года, тогда Макгрегор победил техническим нокаутом.
"Думаю, сейчас имеет смысл реванш между мной и Конором", — написал Порье в своем Twitter-аккаунте.
I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point. — The Diamond (@DustinPoirier) 10 сентября 2019 г.
7 сентября Порье уступил Хабибу Нурмагомедову и лишился титула временного чемпиона UFC.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков дисквалифицирован Антидопинговым агентством США (USADA) на два года за нарушение антидопинговых правил.