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Порье хочет реванша с Конором 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Порье хочет реванша с Конором
Фото: Газета.Ru
Американский боец Дастин Порье заявил о желании провести с экс-чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором реванш.
Напомним, бойцы встречались 27 сентября 2014 года, тогда Макгрегор победил техническим нокаутом.
"Думаю, сейчас имеет смысл реванш между мной и Конором", — написал Порье в своем Twitter-аккаунте.
I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point. — The Diamond (@DustinPoirier) 10 сентября 2019 г.
7 сентября Порье уступил Хабибу Нурмагомедову и лишился титула временного чемпиона UFC.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков дисквалифицирован Антидопинговым агентством США (USADA) на два года за нарушение антидопинговых правил.
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