Порье хочет реванша с Конором

Американский боец Дастин Порье заявил о желании провести с экс-чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором реванш.

Напомним, бойцы встречались 27 сентября 2014 года, тогда Макгрегор победил техническим нокаутом.

"Думаю, сейчас имеет смысл реванш между мной и Конором", — написал Порье в своем Twitter-аккаунте.

I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point. — The Diamond (@DustinPoirier) 10 сентября 2019 г.

7 сентября Порье уступил Хабибу Нурмагомедову и лишился титула временного чемпиона UFC.