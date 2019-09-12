Зажигательно: Хабиба встретили танцами в Махачкале

В 2018 году российский боец выиграл титул чемпиона UFC в легком весе в бою с американцем Элом Яквинтой , а в бою с ирландцем Конором Макгрегором защитил его. 7 сентября 2019-го Нурмагомедов защитил пояс вновь. На турнире UFC 242 в Абу-Даби он удушающим приемом в третьем раунде победил американца Дастина Пуарье.

«Эта победа стала 28-й в карьере нашего бойца. При этом он не потерпел ни одного поражения», — написал Артем Здунов в своем инстаграме.

Он добавил, что Нурмагомедов отсутствовал в Дагестане на протяжении 100 дней, а прошедшей ночью — вернулся.

В аэропорту Махачкалы председатель правительства республики встречал его лично. Прием Хабиба политик описал как торжественный, отметив участие в нем «легендарного» коллектива «Лезгинка». На мероприятии артисты исполнили танцы, названные Здуновым зажигательными.