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Названы цены на билеты на турнир UFC в Москве 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Названы цены на билеты на турнир UFC в Москве
Фото: ТАСС
Глава офиса UFC в России и странах СНГ Андрей Громковский назвал цены на билеты на турнир в Москве, который пройдет на Арене ЦСКА 9 ноября.
— Билеты выходят в широкую продажу с 13 сентября. С сегодняшнего дня продажа началась в закрытом режиме. Они будут стоить от 2 до 32 тысяч рублей, плюс будет так называемый пакет «фэн-экспириенс», за дополнительную плату. По ним зрители будут иметь доступ к бойцам, взять автограф, выйти октагон. Билетов много, около 10 тысяч, арена больше, чем в Питере, но ажиотаж большой и мы, возможно, продадим их в первые часы продаж, — сказал Громковский (Михаил Потапов).
В главном бою вечера Александр Волков встретится с бразильцем Джуниором дос Сантосом. (Михаил Потапов)
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