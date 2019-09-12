Порье обратился к Хабибу

Порье обратился к Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова

Спортсмен отметил, что все происходит «по определенной причине».

«Это мое путешествие, и оно уникально. Спасибо, Хабиб, за еще один трудный урок», — сказал Порье.

Также он отметил, что не чувствует сожаления, а лишь собирается двигаться вперед.

Порье проиграл Нурмагомедову в поединке, который прошел 7 сентября в Абу-Даби. В третьем раунде россиянин поймал соперника на удушающий прием и заставил сдаться. Нурмагомедов, таким образом, защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 28-ю победу в 28 боях.