Нурмагомедов пожертвовал деньги детям Африки

Хабиб пожертвовал деньги детям Африки

Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов выполнил своё обещание и перечислил деньги в благотворительный фонд.

После своей победы над американцем Дастином Порье, Хабиб пообещал, что продаст футболку, в которой боролся, и передаст средства в фонд соперника The Good Fight Foundation, помогающий детям Африки, страдающим от нехватки питьевой воды.

Представители фонда сообщили, что Хабиб сдержал своё обещание и заверили, что его вклад поможет африканским школьникам.

Как писал News.ru ранее, американский боец смешанного стиля MMA Дастин Порье поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова, которому проиграл бой UFC, за тяжёлый жизненный урок.