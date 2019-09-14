Назван самый опасный соперник Нурмагомедова

Тренер Хабиба назвал наиболее опасного соперника для россиянина

"Тони сложно оценивать. Он обладает отличными ударами локтями, у него высокая выносливость. Его тяжело сломить, он меня впечатляет. Но его техника в стойке не является выдающейся. Его главный козырь — энергия и страсть стать лучшим. Самую большую угрозу для Хабиба в дивизионе представляет не Тони. Это его спарринг-партнер Ислам Махачев", — сказал Мендес в видео-блоге AKA Fight News.

Ранее претендент на титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон рассказал о конфликте, произошедшим между ним и Хабибом Нурмагомедовым.