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Нурмагомедов сдержал слово перед Порье 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Нурмагомедов сдержал слово перед Порье
Фото: AP
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова за пожертвование в его фонд The Good Fight Foundation. Запись доступна в Twitter-аккаунте благотворительного фонда.
«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!» — говорится в записи.
7 сентября Порье уступил Нурмагомедову в поединке за объединение титула чемпиона в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Сразу после боя соперники обменялись футболками. Нурмагомедов пообещал американцу, что продаст одежду на аукционе, а средства передаст в благотворительный фонд Порье.
Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере и во второй раз удержал чемпионский титул. Первую защиту он провел против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018-го.
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