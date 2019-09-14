Тренер Хабиба похвалил бойца за работу в стойке

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил о прогрессе дагестанского бойца в боксерской технике. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил развитие Нурмагомедова в стойке, но выполнение плана отца немного изменило тактику при подготовке к бою с Дастином Порье.

"Хабиб очень серьезно прибавил в навыках бокса. К следующему бою мы еще больше можем увидеть его в стойке. Он и сейчас хотел больше времени провести в стойке, но ему пришлось строго выполнять план его отца. Отец для него — главный человек в штабе", — сказал Мендес.