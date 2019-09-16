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Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря 

Чемпионат.com + ещё 3 9 часов назад
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон
Фото: Reuters
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор заинтриговал болельщиков коротким сообщением в «Твиттере», где, как предполагается, обнародовал дату и место своего следующего боя, но ничего к этому не добавил.
«Дублин, 14 декабря», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Нурмагомедов победил соперника в четвёртом раунде, применив болевой приём.
После победы Нурмагомедова над американцем Дастином Порье Макгрегор призвал россиянина сразиться в Москве. Однако наиболее вероятным следующим соперником Хабиба считается американец Тони Фергюсон. Что касается Макгрегора, то его может ожидать бой с Джастином Гэтжи, который 14 сентября нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158.
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MMA , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Серроне
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