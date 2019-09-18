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Хабиб Нурмагомедов, бой в России, когда будет — подробности 

Чемпионат.com + ещё 9 4 часа назад
Хабиб Нурмагомедов, бой в России, когда будет — подробности
Фото: Чемпионат.com
В прошлый раз вы видели его победу в прямом эфире центрального ТВ. В следующий — можете увидеть живьём.
Хабиб Нурмагомедов по уже привычной программе после очередной победы встретился с Владимиром Путиным, стал на несколько сотен тысяч подписчиков популярнее в «инстаграме» (и теперь он — №1 в России по этому показателю — 16,8 млн) и дал интервью Первому каналу.
Орёл рассказал много любопытного и вообще в очередной раз доказал, что он интересный и необычный спикер. Откровенный, за ним не замечалось постоянных попыток грамотно «съехать» с ответа. Оттого очень жаль, что Хабиб так редко общается с российскими СМИ. Но, по крайней мере, он делает это метко.
В новом разговоре с журналистами Нурмагомедов ответил на некоторые непривычные для себя вопросы — про семью, кино, бизнес, образование. Чуть ли не впервые вы можете увидеть, как Хабиб рассказывает о маме и о том, как она смотрит его поединки.
«Мама раньше не смотрела бои, но сейчас без вариантов. Вся страна, весь мир смотрит, и ей приходится смотреть. Но она так, только моментами. То она уходит, заходит, спрашивает, из другой комнаты говорит: «Как там бой идёт?» Переживает. Мама — это мама. Общаюсь с ней каждый день, минимум пару раз в день созваниваюсь. Подготовку особо не обсуждаем. Мама всегда говорит: «Сынок, делай своё. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий, и пускай постучит, чтобы на этом закончилось».
Фанатам Хабиба, которые с нетерпением ждут возвращения любимого бойца в октагон, тоже подкинули информации к размышлению. В частности, Нурмагомедов дал крайне оптимистичный прогноз относительно возможной организации своего боя в России.
«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в России. Нужно было бы где-нибудь в Москве или Питере. Я очень хочу. Идут переговоры, и я где-то процентов на восемьдесят уверен, что мой следующий бой пройдёт в России.
Не хочется оказывать давление на Дэну Уайта. Я просто могу ему посоветовать, и он сам видел рейтинги. Рейтинги Первого канала, рейтинги всего UFC 242, который прошёл в Абу-Даби, насколько большие были рейтинги не только в России — по всему миру. Так что я думаю, что они с удовольствием здесь проведут турнир».
Ещё в день боя Нурмагомедова с Порье, 7 сентября появилась информация, что следующий поединок Хабиба действительно могут устроить в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы активно работаем над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошёл именно в России. Знаем, что этого бы очень хотел как сам Хабиб, так и его многочисленные российские поклонники. Этот вопрос находится в глубокой степени проработки с нашими партнёрами из UFC, и мы надеемся на его положительное решение».
Как видите, очень многое указывает на скорый (или не очень) громкий анонс. И тут, конечно, возникает ряд вопросов.
Как устроить крупномасштабное событие UFC не в США и не потерять при этом в деньгах на продажах PPV, показывая турнир по очень неудобному для американцев времени?
Какая площадка достойна принять один из мощнейших спортивных ивентов в истории страны?
Кто должен стать соперником Нурмагомедова в таком мегафайте?
Недавний турнир в Абу-Даби хоть и был номерным, но транслировался в 23:30 по московскому времени. И при этом Хабиб говорит, что в компании остались довольны выручкой с UFC 242. Значит, удалось хорошо заработать на билетах, плюс, очевидно, «не обидели» местные инвесторы. Другими словами, поединок Нурмагомедова в ОАЭ — доказательство того, что и в России можно устроить нечто подобное.
Сам Хабиб уверен, что это должен быть огромный стадион, и он прав. Прав он и когда говорит, что проведению его поединка, например, на «Лужниках» может помешать дождь, ведь у главной арены России нет крыши. А вот стадион в Санкт-Петербурге вполне мог бы подойти.
Весь мир ждёт боя Нурмагомедов — Фергюсон, и сам Хабиб раньше говорил, что мечтает наконец устроить эту встречу в октагоне. А сейчас для этого, кажется, самый удачный момент: у обоих серия из 12 побед в UFC и репутация неуязвимых, плюс богатая личная история противостояния. Однако для настолько гигантского события, как выступление Хабиба в России, Тони — не самый удачный выбор с финансовой точки зрения. Наверняка боссы UFC захотят снять с этого шоу все возможные сливки, пока есть такая возможность, так что будьте готовы к новым разговорам о реванше Нурмагомедова с Макгрегором. Тем более, сам ирландец, кажется, уже готов отправиться в Россию.
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Комментарии
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций
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