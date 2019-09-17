Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрел в закрытом режиме ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева. Оно было удовлетворено. Прокуратура решение суда обжаловать не стала, поэтому 17 сентября спортсмены отправились домой.

Футболисты смогли покинуть колонию досрочно из-за хорошей характеристики и поддержки руководства исправительного учреждения.

На положительную характеристику повлияли их регулярные занятия спортом и привлечение к физической активности в свободное время других осужденных. Раньше в колонии спортом никто из отбывающих наказание не занимался.

Кокорин и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы в начале октября 2018 года. В потасовке с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и с чиновником из Минпромторга Денисом Паком также принимали участие брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева — Александр Протасовицкий

Братьев Кокориных приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы. Мамаев и Протасовицкий получили срок на месяц меньше.