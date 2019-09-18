Зоозащитники требуют наказать Хабиба за борьбу с медведем

Зоозащитники требуют UFC наказать Хабиба за борьбу с медведем

Организация «Люди за этичное отношение с животными» обратились в UFC с требованием наказать Хабиба Нурмагомедова за борьбу с медведями.

«Мы призываем UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают.

Борьба с прикованным цепями медведем — это отвратительное поведение.

Пусть Нурмагомедов борется исключительно с согласными на это людьми», — сказала директор британского офиса организации Элиза Аллен.