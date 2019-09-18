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Чемпионский бой в России: Хабиб хочет драться в Москве 

Газета.Ru 46 минут назад
Чемпионский бой в России: Хабиб хочет драться в Москве
Фото: Газета.Ru
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен провести свой следующий поединок в России. Соперником Орла должен стать Тони Фергюсон, однако о реванше до сих пор мечтает Конор Макгрегор, выразивший желание сразиться с Хабибом в Москве.
7 сентября Хабиб Нурмагомедов второй раз подтвердил свое чемпионское звание легкого дивизиона UFC, одержав досрочную победу над американцем Дастином Порье в третьем раунде и защитив свой титул. Теперь, пока Орел проходит этап восстановления, актуальными остаются всего три вопроса: кто станет следующим соперником Хабиба, когда пройдет бой и, главное, где.
На первый предварительный ответ уже дал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт, заявивший, что Нурмагомедову предстоит наконец-то сразиться с Тони Фергюсоном. Поединки между Орлом и Эль-Кукуем срывались уже четыре раза и самый обидный был именно последний, когда американец еще владел временным титулом легкого дивизиона и должен был сразиться с Хабибом в апреле 2018 года за звание бесспорного чемпиона — пояс был вакантен в связи с тем, что действующий на тот момент чемпион в легком весе Конор Макгрегор слишком долго не проводил защиту титула. Однако встреча не состоялась из-за тяжелой травмы колена, которую Фергюсон получил менее чем за неделю до поединка, и в итоге соперником Нурмагомедова стал Эл Яквинта, которого россиянин победил единогласным решением судей, завоевав свой первый чемпионский пояс.
С тех пор Орел дважды отстоял свое звание непобежденного чемпиона легкого дивизиона UFC: сначала в Лас-Вегасе, а затем в Абу-Даби.
Попытка промоушена организовать номерной турнир в ОАЭ изначально вызывала сомнения, однако опасения в итоге оказались безосновательными. Хотя бы потому, что в главною бою вечера участвовал Нурмагомедов — один из самых влиятельных мусульман мира. Теперь Хабиб, используя свой авторитет, попытается привезти UFC в Россию.
«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в Москве или Питере. На 80% уверен, что следующий бой проведу в России. Давление на Дэйну Уайта не хочу оказывать, но он видел рейтинги турнира в Абу-Даби, в России и во всем мире. Думаю, UFC с удовольствием проведут турнир здесь», — сказал Хабиб на Первом канале.
О своем намерении провести поединок в России Орел говорил неоднократно, особенно — после победы над Макгрегором в октябре 2018-го. Однако тогда Дана Уайт не внушал оптимизма российским болельщикам, желающих посмотреть на бой Нурмагомедова вживую. Сейчас же ситуация выглядит несколько иной.
Во-первых, в России уже дважды проводились турниры Абсолютного бойцовского чемпионата. Правда, не номерные, а только Fight Night, где выступают менее известные и популярные бойцы промоушена. В сентябре 2018-го турнир прошел в Москве, а в апреле этого года — в Санкт-Петербурге. В руководстве промоушена отмечали как неплохую прибыль от продажи билетов — турнир в Москве показал пятый в истории UFC результат по количеству зрителей, — так и саму заинтересованность россиян в смешанных единоборствах. К слову, 18 сентября промоушен объявил о проведении третьего турнира Fight Night в России: 9 ноября соревнования вновь пройдут в Москве.
«Офис UFC в России открылся в Москве лишь в прошлом году, но за это время наши достижения в развитии бренда и смешанных единоборств в общем выросли в геометрической прогрессии. Будучи приверженными российскому рынку, мы объявили, что в этом году проведем минимум два мероприятия в России. И я рад подтвердить, что турнир UFC Fight Night вернется в Москву 9 ноября. Спрос на проведение еще одного турнира в Москве был огромным, и мы с нетерпением ждем дня, когда фанаты смешанных единоборств смогут посетить еще одно грандиозное мероприятие UFC», — заявил вице-президент UFC в России Андрей Громковский.
Высокие шансы на проведение номерного турнира в Москве или в Санкт-Петербурге прогнозируют и в Союзе ММА России. По словам главы организации Радмира Габдуллина, у федерации имеется официальное соглашение с промоушеном, что позволит сторонам оказать содействие на организацию соревнований.
«Хабиб на сегодняшний день является одним из флагманов, который популяризирует вид спорта не только в России, но и во всем мире. Для меня, как для руководителя федерации, не имеет значения, где это произойдет, лишь бы бой состоялся, потому что я знаю, как у нас в стране любят и чтят Нурмагомедова. В целом выступление Хабиба в России будет очень знаковым событием. Не важно, будут это «Лужники» или «Газпром-Арена»: людей придет очень много.
У Хабиба есть много фанатов не только в России, но и в США, Европе и арабских странах. Так что руководителям спортивных объектов нужно активизироваться и организовать гонку, чтобы доказать UFC, что они могут на самом высоком уровне провести такой бой», — цитирует Габдуллина «Рейтинг Букмекеров».
Если имя следующего соперника Нурмагомедова формально известно, хоть и не анонсировано официально, а в месте проведения своего боя Хабиб «уверен на 80%», то дату поединка спрогнозировать практически нереально.
Фергюсон уже намекнул на то, что его встреча с Орлом может состояться в декабре, на турнире UFC 245, который пройдет, кстати, в Лас-Вегасе, однако сам россиянин по данному поводу никак не высказывался. Всему виной затяжной период восстановления после долгих тренировок, во время которых боец серьезно ограничивает себя в еде и напитках, и непосредственно после поединка. Сейчас Нурмагомедов ни в чем себе не отказывает и ест столько, сколько влезет в прямом смысле слова. Хотя Фергюсон саркастично напомнил россиянину, какие проблемы ожидают того при сгонке веса.
«Мы позволим съесть ему гамбургеры и все остальное. Наслаждайся этим. Но не толстей. Он должен принять бой. Защищай титул или потеряешь его, я серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что боишься драться со мной и уходи. В этом случае можешь делать, что хочешь. Если нет, то я хочу драться», — говорил Эль-Кукуй.
Напоминает периодически о себе и Конор Макгрегор. В октябре 2018-го ирландец сдался Нурмагомедову в четвертом раунде, не выдержав болевого приема. После этого The Notorious в октагон не выходил ни разу, лишь делая колкие заявления в своем твиттере, а также вступая в драки с пожилыми гостями пабов Дублина. В голове у Макгрегора, весной объявившего о завершении карьеры в ММА и через несколько дней забравшего свои слова назад, только одна мысль — реванш с Нурмагомедовым. Получить его ирландец может только в том случае, если от боя с Орлом откажется Фергюсон, а это возможно только при непредвиденных обстоятельствах.
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MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Андрей Громковский , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта
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