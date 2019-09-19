Бывший чемпион UFC пожаловался на бедность

Бывший чемпион UFC пожаловался на рабский труд и бедность

«UFC делает свой бизнес, используя рабский труд. Они не хотят платить никому из бойцов, потому что им нужно, чтобы все мы оставались бедными. Нам приходится возвращаться в октагон снова и снова и проводить поединки все время, по шесть раз в год», — заявил боец. Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон раскритиковал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит BJPenn.com

Ковингтон отметил, что принес промоушену миллионы долларов, из которых получил лишь 2-3 процента.

«Они продолжают прикарманивать все эти деньги, а мне практически ничего не достается», — подытожил он.

Ковингтон выступает в полусреднем весе. Он владел титулом временного чемпиона UFC в этой весовой категории. На счету американца 15 побед в 16 поединках за всю карьеру. В последний раз он выходил в октагон 4 августа и оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Робби Лоулера.