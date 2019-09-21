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Президент UFC оценил вероятность боя между Хабибом и Сен-Пьером 

Газета.Ru + ещё 29 17 часов назад
Президент UFC оценил вероятность боя между Хабибом и Сен-Пьером
Фото: Eurosport
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что готов вести переговоры об организации боя между российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщает TMZ Sports.
Такой расклад возможен в случае отказа Тони Фергюсона на декабрьский бой против дагестанца.
"Нужно организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном. Мы уже пытались провести его четыре раза. Надеюсь, в этот раз все сложится. Этот бой определенно имеет смысл. Бой с Сен-Пьером тоже может случиться. Посмотрим, как все сложится с Тони. Если он откажется, то будем говорить с Сен-Пьером", — цитирует Уайта TMZ Sports.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи вызвал на поединок Конора Макгрегора.
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