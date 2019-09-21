Президент UFC оценил вероятность боя между Хабибом и Сен-Пьером

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что готов вести переговоры об организации боя между российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщает TMZ Sports.

Такой расклад возможен в случае отказа Тони Фергюсона на декабрьский бой против дагестанца.

"Нужно организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном. Мы уже пытались провести его четыре раза. Надеюсь, в этот раз все сложится. Этот бой определенно имеет смысл. Бой с Сен-Пьером тоже может случиться. Посмотрим, как все сложится с Тони. Если он откажется, то будем говорить с Сен-Пьером", — цитирует Уайта TMZ Sports.