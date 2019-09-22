Стивенса забросали мусором после боя с Родригесом

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенс не смог продолжить поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Мехико по состоянию здоровья, после чего покинул арену под свист болельщиков, которые бросали в спортсмена мусор, бутылки и попкорн.
Поединок Стивенса с мексиканцем Яиром Родригесом, который был главным на турнире UFC Fight Night 159 в Мехико, был признан несостоявшимся. В одном из моментов мексиканец, отмахиваясь задел лицо Стивенса и попал ему пальцем в глаз. После инцидента Стивенс несколько минут пытался прийти в себя, но врачи приняли решение снять его с боя по состоянию здоровья.
Болельщики на заполненной "Мехико-Арене", которая вмещает 22,3 тыс. зрителей, начали бурно выражать негодование поведением американца и результатом поединка, который продлился около 20 секунд. Зрители гудели, бросали бутылки и бокалы с напитками и попкорном, в подтрибунное помещение Стивенс отправился под прикрытием охраны.
¡Enloquecen los mexicanos!
Jeremy Stephens se queja de un piquete de ojos de @panteraufc y suspenden la pelea, así que el público le lanza de todo al estadounidense
🎥 @DMartinezCANCHA pic.twitter.com/1ne9c9XpsN— CANCHA (@reformacancha) 22 сентября 2019 г.
Ранее россиянин Аскар Аскаров на турнире в Мехико провел дебютный бой в рамках UFC, его поединок с мексиканцем Брэндоном Морено судьи признали ничейным.