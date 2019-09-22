Стивенса забросали мусором после боя с Родригесом

¡Enloquecen los mexicanos!



Jeremy Stephens se queja de un piquete de ojos de @panteraufc y suspenden la pelea, así que el público le lanza de todo al estadounidense



🎥 @DMartinezCANCHA pic.twitter.com/1ne9c9XpsN— CANCHA (@reformacancha) 22 сентября 2019 г.

Болельщики на заполненной "Мехико-Арене", которая вмещает 22,3 тыс. зрителей, начали бурно выражать негодование поведением американца и результатом поединка, который продлился около 20 секунд. Зрители гудели, бросали бутылки и бокалы с напитками и попкорном, в подтрибунное помещение Стивенс отправился под прикрытием охраны.