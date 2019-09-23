Фергюсон назвал дату для боя с Нурмагомедовым 

Главный претендент на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Тони Фергюсон предложил чемпиону подраться 14 декабря в Лас-Вегасе.
Я вполне уверен, что мы сможем найти место для нашего болвана Хабиба из команды Тирамису. Дэна Уайт, сделай возможным 14 декабря бой за чемпионский титул, — написал в своём Twitter Фергюсон.
14 декабря в Лас-Вегасе состоится грандиозный турнир UFC 245, где ожидается три титульных боя. Макс Холлоуэй будет защищать свой пояс в полулёгком весе против Алекса Волкановски, Аманда Нуньес в легчайшем весе сразится с Жермейн де Рандами, а третий бой пока не объявлен.
Как сообщал News.ru, главный бой турнира UFC в Мексике был признан несостоявшимся из-за травмы Джереми Стивенса в результате тычка в глаз.