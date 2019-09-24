Боец MMA задушила соперницу

Главный бой вечера на турнире по ММА в Румынии закончился удушающим приемом стоя на 10-й секунде. Об этом сообщает «Лента.ру».
Турнир Real Xtreme Fighting 35 проходил в Румынии. В главном поединке вечера сошлись румынка Анна Мария Паль (два боя, одна победа, одно поражение) и Самерех Киани из Ирана (дебют в смешанных боевых искусствах).
Бой между ними длился 10 секунд. Паль удалось повалить соперницу и схватить за шею сзади. Румынка позволила Киани подняться на ноги, но не высвободиться из ее рук. В результате удушающего приема иранка потеряла сознание.
В этот момент поединок был остановлен судьей, а Паль глубоко вздохнула и стала стучать себя по груди — то ли взволнованно, то ли с облегчением. Не исключено, что взволновало ее состояние соперницы.
В июле через несколько дней после боя погиб 28-летний российский боксер Максим Дадашев. Он дрался за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, начал пропускать слишком много ударов, его команда остановила бой. Вскоре спортсмену стало плохо, он был доставлен в больницу и умер там в результате отека мозга.