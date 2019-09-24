Боец MMA задушила соперницу

Бой вечера завершился удушающим на 10-й секунде

Главный бой вечера на турнире по ММА в Румынии закончился удушающим приемом стоя на 10-й секунде. Об этом сообщает «Лента.ру».

Турнир Real Xtreme Fighting 35 проходил в Румынии. В главном поединке вечера сошлись румынка Анна Мария Паль (два боя, одна победа, одно поражение) и Самерех Киани из Ирана (дебют в смешанных боевых искусствах).

Бой между ними длился 10 секунд. Паль удалось повалить соперницу и схватить за шею сзади. Румынка позволила Киани подняться на ноги, но не высвободиться из ее рук. В результате удушающего приема иранка потеряла сознание.

В этот момент поединок был остановлен судьей, а Паль глубоко вздохнула и стала стучать себя по груди — то ли взволнованно, то ли с облегчением. Не исключено, что взволновало ее состояние соперницы.