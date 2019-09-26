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Названа вероятная дата проведения следующего титульного боя Хабиба 

Газета.Ru + ещё 26 9 часов назад
Названа вероятная дата проведения следующего титульного боя Хабиба
Фото: Газета.Ru
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов может провести следующую защиту титула в марте или апреле 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера бойца смешанного стиля (MMA) Ризвана Магомедова.
Как отмечает представитель спортсмена, место проведения боя еще не обсуждалось.
Напомним, что последний титульный бой у Нурмагомедова прошел 7 сентября 20189 года в Абу-Даби, ОАЭ, в рамках турнира UFC 242. Россиянин смог победить американского бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье в третьем раунде удушающим приемом.
Ранее сообщалось, что он не смог подняться в рейтинге UFC.
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