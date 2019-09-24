Считаем до трех: самый быстрый нокаут в истории ММА

Считаем до трех и спать: самый быстрый нокаут в истории ММА попал на видео

Турнир по смешанным единоборствам, проходивший в Великобритании, ознаменовался одной из самых коротких схваток в истории смешанных единоборств.

Турнир по смешанным единоборствам Raged, который проходил в Великобритании, ознаменовался одной из самых коротких схваток в истории ММА. Три секунды понадобилось одному из бойцов, чтобы стать победителем боя.

В октагоне встретились Рикки Уайатт и Янник Мезеповс. Последнему не удалось стать триумфатором в этот вечер, но в историю он все же попал: пропустив мимо себя удар оппонента ногой, Уайатт нанес встречный сокрушительный удар прямо в челюсть Мезеповса. С момента начала боя прошло три секунды.

Видеозапись поединка опубликована в социальной сети Facebook. После падения одного из бойцов в глубокий нокаут, рефери зафиксировал завершение боя и присудил победу британцу.