Порье избавился от футболки Нурмагомедова

Футболка Хабиба Нурмагомедова продана за $60 тысяч

Американский боец Дастин Порье выставил на Ebay на продажу свои шорты, перчатки и футболку действующего чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова , которую он получил из рук россиянина, обменяв на свою, сразу после поединка на UFC 242.

Порье установил начальную цену в $5 тысяч, но в итоге комплект был продан за $60 200, что по текущему курсу составляет 3 859 885 рублей. Всего было сделано 125 ставок, сообщает All Boxing.

Порье продает такие комплекты после каждого боя, а вырученные деньги тратит на благотворительность.

Ранее Нурмагомедов продал футболку Порье и перечислил в его фонд $100 тысяч. Президент UFC Дана Уайт направил столько же.

Ранее была названа приблизительная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова, писал News.ru.