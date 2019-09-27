Тренер Хабиба рассказал о запрете для бойца

Тренер Нурмагомедова рассказал о запрете для бойца

Тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес рассказал о том, что не разрешает россиянину Хабибу Нурмагомедову использовать ударную технику в октагоне. Его слова приводит Bloody Elbow.

«Здесь в зале всем хорошо известно, насколько Хабиб уверенно ведет себя в стойке. Но окружающие не подозревают, насколько он хорош. В октагоне я ему запрещаю пользоваться ударами, да и его отец тоже», — рассказал Мендес.

Он подчеркнул, что для него важнее результат, чем демонстрация различных навыков бойца.

«Его главное оружие — это борьба. Мне интересно, найдется ли хоть кто-нибудь в легком весе, кто способен с ним в этом отношении состязаться», — добавил тренер.

Нурмагомедов дважды защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 7 сентября он одолел американца Дастина Порье. Согласно менеджеру 31-летнего россиянина, Нурмагомедов вновь выступит в клетке весной 2020 года.

Основным претендентом на бой с Нурмагомедовым является американец Тони Фергюсон. Последний уже бросил вызов россиянину и раскритиковал его стиль ведения боя, сравнив его с «мокрым одеялом».

В активе Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. 12 из этих побед россиянин добыл под эгидой UFC. Он занимает вторую строчку в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий.