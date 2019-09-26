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Испугался Фергюсона? Хабиб отложил бой 

Газета.Ru 3 часа назад
Испугался Фергюсона? Хабиб отложил бой
Фото: Газета.Ru
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон весной 2020 года. По словам менеджера россиянина Ризвана Магомедова, следующий бой Орла состоится в марте или апреле. Место проведения турнира еще не определено.
Стала известна дальнейшая судьба российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а точнее — ориентировочная дата его возвращения в октагон. Предварительно свой следующий бой Орел должен провести весной 2020 года.
«Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель», — цитирует ТАСС менеджера бойца Ризвана Магомедова.
Свой последний поединок Нурмагомедов провел 7 сентября, одержав досрочную победу над Дастином Порье. Орел применил удушающий прием в третьем раунде, заставив американца сдаться. Для Хабиба эта победа стала уже 28-й подряд. Таким образом, он сохранил за собой звания непобежденного бойца и чемпиона легкого дивизиона.
После поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби глава промоушена Дана Уайт также анонсировал следующего соперника россиянина. Им должен стать американец Тони Фергюсон.
С Эль-Кукуем Хабиб мог сразиться и раньше, но их встречи уже четыре раза срывались: дважды из-за проблем со здоровьем у Орла, дважды — у Тони. Сам же Фергюсон, вызвав Нурмагомедова на поединок, даже намекнул, что он может состояться уже в декабре 2019-го, а именно — 15 декабря в рамках турнира UFC 245 в Лас-Вегасе. Однако никаких комментариев от команды Хабиба на протяжении долгого времени не было, кроме места, где россиянин хочет провести свой следующий бой.
К слову, Магомедов обозначил лишь примерную дату поединка, оставив без ответа вопрос о месте его проведения. Сам же Нурмагомедов недавно заявил, что ведет активные переговоры с UFC об организации турнира в России.
«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в Москве или Питере. На 80% уверен, что следующий бой проведу в России. Давление на Дану Уайта не хочу оказывать, но он видел рейтинги турнира в Абу-Даби, в России и во всем мире. Думаю, UFC с удовольствием проведут турнир здесь», — сказал Хабиб на Первом канале.
Ранее UFC проводил в России лишь турниры Fight Night, где выступают менее известные и популярные бойцы промоушена. В сентябре 2018-го турнир прошел в Москве, а в апреле этого года — в Санкт-Петербурге. В руководстве промоушена отмечали как неплохую прибыль от продажи билетов — турнир в Москве показал пятый в истории UFC результат по количеству зрителей, — так и саму заинтересованность россиян в смешанных единоборствах. 9 ноября Москва вновь примет турнир Fight Night, о чем ранее сообщил вице-президент UFC в России Андрей Громковский.
Однако в Союзе ММА России положительно оценили вероятность того, что свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет как раз в своей родной стране. Так, по словам главы организации Радмира Габдуллина, у федерации имеется официальное соглашение с UFC, что позволит сторонам оказать содействие на организацию соревнований.
«Хабиб на сегодняшний день является одним из флагманов, который популяризирует вид спорта не только в России, но и во всем мире. Для меня, как для руководителя федерации, не имеет значения, где это произойдет, лишь бы бой состоялся, потому что я знаю, как у нас в стране любят и чтят Нурмагомедова. В целом выступление Хабиба в России будет очень знаковым событием. Не важно, будут это «Лужники» или «Газпром-Арена»: людей придет очень много.
У Хабиба есть много фанатов не только в России, но и в США, Европе и арабских странах. Так что руководителям спортивных объектов нужно активизироваться и организовать гонку, чтобы доказать UFC, что они могут на самом высоком уровне провести такой бой», — цитирует Габдуллина «Рейтинг Букмекеров».
В своей карьере Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков, не потерпев ни одного поражения. В апреле 2018 года он единогласным решением судей одержал победу над Элом Яквинтой и впервые стал чемпионом UFC в легком весе. После он дважды защитил свой титул, одолев Конора Макгрегора и Дастина Порье. С ирландцем Орел сразился на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, применив в четвертом раунде болевой прием на челюсть и заставив соперника сдаться. По окончании поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы октагона и спровоцировал массовую драку, ввязавшись в конфликт с командой Макгрегора, за что позднее был дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на $500 тысяч.
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Комментарии3
MMA , Статьи , Андрей Громковский , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта , Радмир Габдуллин , Ризван Магомедов , ИТАР-ТАСС
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