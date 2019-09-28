Хабиб назвал место следующего боя

Нурмагомедов: есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России

«Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России. Приятно было пообщаться Кирилл Александрович», — написал на своей странице в «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что организация работает над тем, чтобы следующий бой прошёл в России. 7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Несмотря на это, не все бойцы признают его непобеждённым.