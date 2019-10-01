«Хабиб занимается всякой ерундой»

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб сейчас, видимо, занимается всякой ерундой

Хавьер Мендес , тренер чемпиона UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова , заявил, что спортсмен продолжает упорно тренироваться, несмотря на внимание со стороны журналистов. Об этом Мендес сказал в видеоблоге AKA Fight News, ответив на вопрос одного из пользователей.

«Хабиб всегда тренируется, а сейчас, видимо, занимается всякой ерундой, связанной с обязательствами со СМИ и тому подобное. Но он постоянно тренируется», — сказал Мендес.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в лёгком весе, победив 7 сентября в Абу-Даби американца Дастина Порье. Российский боец до сих пор не потерпел ни одного поражения в ММА.