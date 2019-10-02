Фергюсон опять потроллил Хабиба на тему тирамису

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон вновь подколол Хабиба Нурмагомедова , действующего чемпиона UFC в лёгком весе. Фергюсон опубликовал в своём «твиттере» шуточное видео с Нурмагомедовым и тирамису.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова уже несколько раз срывался, в том числе из-за неудачной весогонки Хабиба.

“I Said It Before & I’ll Say It Again,.. Maaaan I Love Bein’ A Turtle” 🐢 #TiramisuTuesday 👊😂👍 #KhabibTime —> 🍮🍩🍪🍰🎂🧁🥧🥮 # JustSayNo 💯 Champ Shit Only™️ 🇺🇸🏆🇲🇽 #defendorvacate pic.twitter.com/8iksmm8Wwq— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 2 октября 2019 г. «Говорил это раньше — скажу опять. Чувак, мне нравится быть черепашкой. Вторник тирамису. Время Хабиба», — написал Фергюсон.

Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова. Ранее менеджер Хабиба Ризван Магомедов рассказал, когда его подопечный в следующий раз выйдет в октагон.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных в единоборствах.