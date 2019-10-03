Отец Нурмагомедова позвал Макгрегора на бой в Москву

Отец Хабиба заявил о готовности сразиться с Конором в Москве

Абдулманап Нурмагомедов , отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагмоедова рассказал о желании бойца встретиться с ирландским экс-чемпионом в двух дивизионах Конором Макгрегором

Напомним, что спортсмены уже встречались в октагоне. На защите титула в рамках турнира UFC 229. Тогда Нурмагомедов болевым приемом победил Конора. После боя между спортсменами и их окружением завязалась потасовка из-за которой обоих дисквалифицировали.

Макгрегор так и не выходил в октагон с тех пор. При этом Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби, ОАЭ, в рамках турнира UFc 242 встретился с уже бывшим временным чемпионом Дастином Порье. Россиянин победил американца в третьем раунде удушающим приемом.

"Если Макгрегор хочет, то Москва его ждет. Он говорил, что здесь у него больше болельщиков, чем у нас. Мы его ждем в Москве. Но до МАкгрегора нам нужно разобраться с Тони Фергюсоном.

У него с Хабибом серия из 12 побед в UFC — такого большого боя в истории промоушена еще не было. Думаю, "Мэдисон Сквер Гарден" — подходящая арена для этого поединка. Но мы раньше, чем март, не выступим", — заявил Нурмагомедов-старший в интервью ютуб-каналу "Живи на 100%".

Ранее сообщалось, что Фергюсон опять потроллил Нурмагомедова.