Емельяненко высказался по поводу потасовки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём Instagram назвал мастера силового экстрима и пауэрлифтера Михаила Кокляева наглым из-за потасовки в ресторанном комплексе в центре Москвы.

Наглый Миша! Хочу заметить, не я это начал! Острые козырьки, — подписал видео Емельяненко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 3 Окт 2019 в 1:37 PDT

Емельяненко и Кокляев устроили потасовкув ресторанном комплексе в центре Москвы 2 октября.

Ранее Емельяненко сообщил, что подписал контракт на проведение боя с мастером силового экстрима Михаилом Кокляевым. Он пройдёт на московской «ВТБ Арене» и состоится по правилам бокса.

Поводом стало видеообращение Емельяненко, в котором он вызвал на ринг 40-летнего спортсмена силовых видов спорта. Кокляев опубликовал ответный ролик, в котором заявил, что нокаутирует соперника с одного удара, писал News.ru.