Боец ММА Новоселов поборол медведя

Российский боец смешанного стиля Максим Новоселов провел необычный поединок. Соперником 46-летнего Новоселова стал медведь. Схватка завершилась победой Максима.

Максим Новоселов, вес которого составляет 130 кг, готовится к поединку с Дмитрием Смоляковым . Встреча пройдет 12 октября в Москве в рамках турнира Fight Nights Global 94, сообщает Чемпионат.com. В ходе подготовки к поединку Максим поборолся с медведем и вышел победителем.

В 1993 году Максим Новоселов был осужден на 14 лет за убийства. Отбыв наказание Максим вернулся в единоборства. Он провел в формате ММА 11 боев, в которых одержал 9 побед.