Хабиб встретился с губернатором Подмосковья

Хабиб Нурмагомедов встретился с губернатором Подмосковья

Российский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе 7 сентября. На турнире в Абу-Даби он победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Этой победой Хабиб Нурмагомедов продлил серию боев без поражений до 28. Таким образом, он не проиграл ни одного поединка за свою карьеру в UFC.