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Хабиб Нурмагомедов встретился с губернатором Подмосковья 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Хабиб встретился с губернатором Подмосковья
Фото: РИА Новости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял в гостях российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Они пообщались в здании правительства Московской области, сообщает телеканал "360".
Российский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе 7 сентября. На турнире в Абу-Даби он победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
Этой победой Хабиб Нурмагомедов продлил серию боев без поражений до 28. Таким образом, он не проиграл ни одного поединка за свою карьеру в UFC.
Это не первый раз, когда Андрей Воробьев встретился с бойцом UFC. На одном из матчей чемпионата мира по футболу в России в 2018 году он увиделся с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда тот как раз готовился к бою против Нурмагомедова.
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MMA , Андрей Воробьев , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Правительство московской области
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