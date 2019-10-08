«Ничего не умеют»: Емельяненко раскритиковал россиян

Александр Емельяненко: люди требуют от власти, а сами ничего не знают

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о своем отношении к президенту России Владимиру Путину 7 октября глава государства отметил 67-летие. "Два года назад я написал стих о Путине. А вот реакции не было. Но я и не ждал никакой реакции. Я просто рад, что у нас такой президент. Он абсолютно хороший человек во всех отношениях. А то, что возникают какие-то недопонимания общества, — это потому что у нас само общество не понимает, как оно живет и где находится. Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают и не умеют. Не понимают, что мы живем в самое лучшее время за всю историю существования государства. И оно все выправляется и выправляется. Все хотят занять какое-то значимое место, но образования и умений нет, прыгают со словами: "Да на месте разберемся!". Есть такой гражданин в "Нашей Раше", который сидит у телевизора и на все имеет свое компетентное мнение", — приводит слова Александра Емельяненко "Телепрограмма". Ранее стала известна дата последнего боя Федора Емельяненко в Японии.

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