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Узбекский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном 

ТАСС + ещё 16 8 часов назад
Боец ММА умер после боя
Фото: ТАСС
Узбекский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в команде узбекского спортсмена.
В поединке, который прошел все три раунда по пять минут, победу раздельным решением судей одержал Исаев.
"Бекзод скончался в ночь на понедельник. Был инсульт. Он впал в кому после боя", — сказал собеседник агентства.
Родственники Нурматова сообщили, что тело спортсмена должно быть доставлено на родину во вторник. Тогда же планируются похороны.
Нурматову было 27 лет, за карьеру он провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения.
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